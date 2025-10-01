به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، امروز -چهارشنبه- تصریح کرد که مقدمات دیدار «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی‌اش تنها از طریق یک فرآیند کارشناسی می‌تواند فراهم شود.

پسکوف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرایط برای دیدار احتمالی پوتین و زلنسکی فراهم است، به خبرنگاران گفت: «مذاکرات در سطح کارشناسی دقیقاً همان چیزی است که زمینه را برای تماس‌های سطح بالا فراهم می‌کند و تماس‌های سطح بالا به خودی خود هدف نیستند، زیرا به حل این مسئله پیچیده و دشوار کمکی نخواهند کرد.»

پسکوف توضیح داد که تمام اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مسکو قابل تجزیه و تحلیل دقیق است.

وی ادامه داد: «البته، ما تمام اظهارات رئیس جمهور ترامپ را با دقت تجزیه و تحلیل می‌کنیم.»

