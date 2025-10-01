خبرگزاری کار ایران
آمریکا رویکرد تفرقه‌افکنی را در آمریکای لاتین دنبال می‌کند

کد خبر : 1694248
معاون وزیرخارجه روسیه گفت کشورش رویکردی کاملا متفاوت با ایلات متحده در رابطه با آمریکا لاتین دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه گفت که بر خلاف ایالات متحده که رویکرد تفرقه و حکومت را در آمریکای لاتین دنبال می‌کند،  روسیه همکاری را بر اساس برابری و احترام متقابل دنبال می‌کند.

ریابکوف  گفت: «ایالات متحده در حال اجرای روش قدیمی تفرقه و حکومت است. در مقابل روسیه همکاری برابر و محترمانه مبتنی بر منافع متقابل، پایبندی قاطع به قوانین بین‌المللی، مصونیت حاکمیت دولت و عدم دخالت در امور داخلی را تضمین می‌کند» .

ریابکوف خاطرنشان کرد که روسیه همکاری مبتنی بر عمل‌گرایی و فارغ از هرگونه قید و بند ایدئولوژیک را به منطقه ارائه می‌دهد.

 

