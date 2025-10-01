به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه گفت که بر خلاف ایالات متحده که رویکرد تفرقه و حکومت را در آمریکای لاتین دنبال می‌کند، روسیه همکاری را بر اساس برابری و احترام متقابل دنبال می‌کند.

ریابکوف گفت: «ایالات متحده در حال اجرای روش قدیمی تفرقه و حکومت است. در مقابل روسیه همکاری برابر و محترمانه مبتنی بر منافع متقابل، پایبندی قاطع به قوانین بین‌المللی، مصونیت حاکمیت دولت و عدم دخالت در امور داخلی را تضمین می‌کند» .

ریابکوف خاطرنشان کرد که روسیه همکاری مبتنی بر عمل‌گرایی و فارغ از هرگونه قید و بند ایدئولوژیک را به منطقه ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/