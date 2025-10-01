پاپ لئو چهاردهم:
وضعیت غزه باید هرچه زودتر سرانجامی انسانی پیدا کند
رهبر کاتولیکهای جهان خواستار توقف خشونتها در غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیکهای جهان ضمن اظهار نظر در مورد طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ، نگرانی خود را در مورد «ناوگان مقاومت» بینالمللی که برای شکستن محاصره غزه به سمت آن حرکت میکند، ابراز کرد.
وی با اشاره به پیامدهای نسلکشی انجام شده توسط اسرائیل در دو سال گذشته، از «تمایل به پاسخگویی به یک وضعیت اضطراری انسانی واقعی» سخن گفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به پذیرش طرح ترامپ، گفت که خشونتها باید هرچه سریعتر پایان یابد.