یورش نیروهای صهیونیست به شمال کرانه باختری اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، ‌نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان فارع در استان طوباس، در شمال کرانه باختری اشغالی، حمله کردند و یک خانه را محاصره کردند.

شاهدان عینی گفتند که نیروهای ویژه اسرائیلی به اردوگاه فارع در جنوب طوباس حمله کردند و خانه‌ای را در آنجا محاصره کردند، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهند.

شاهدان توضیح دادند که ارتش در میان پرواز پهپادها، نیروهای کمکی نظامی را به سمت اردوگاه اعزام کرد.

انتهای پیام/