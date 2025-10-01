یورش نیروهای صهیونیست به شمال کرانه باختری اشغالی
نیروهای اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان فارع در استان طوباس، در شمال کرانه باختری اشغالی، حمله کردند و یک خانه را محاصره کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی،
شاهدان عینی گفتند که نیروهای ویژه اسرائیلی به اردوگاه فارع در جنوب طوباس حمله کردند و خانهای را در آنجا محاصره کردند، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهند.
شاهدان توضیح دادند که ارتش در میان پرواز پهپادها، نیروهای کمکی نظامی را به سمت اردوگاه اعزام کرد.