تصویب توافق شراکت راهبردی با روسیه در پارلمان ونزوئلا
پارلمان ونزوئلا، توافق همکاری و شراکت راهبر با روسیه را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی ملیک-باگداساروف» سفیر روسیه در کاراکاس، گفت که پارلمان ونزوئلا توافق همکاری و شراکت راهبری با روسیه را تصویب کرد.
وی در گفتوگو با تاس گفت: «افتخار و لذت ویژه ای برای من بود تا امروز در جلسه مجلس ملی ونزوئلا که توافق شراکت و همکاری راهبری با روسیه که در هفتم ماه می در مسکو به امضا رسیده بود را با رای اکثریت تصویب کرد، حضور داشته باشم».
دیپلمات روس افزود: «این سند مولفههای کلیدی تعامل بلندمدت ما را تعیین میکند و مرحله جدیدی را در همکاری روسیه و ونزوئلا میگشاید که سهم مهمی در تقویت صلح، امنیت و توسعه پایدار و همچنین تثبیت یک نظم جهانی واقعا عادلانه و یکجانبه خواهد داشت».