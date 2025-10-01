خبرگزاری کار ایران
تصویب توافق شراکت راهبردی با روسیه در پارلمان ونزوئلا

تصویب توافق شراکت راهبردی با روسیه در پارلمان ونزوئلا
پارلمان ونزوئلا، توافق همکاری و شراکت راهبر با روسیه را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «سرگئی  ملیک-باگداساروف»  سفیر روسیه در کاراکاس، گفت که پارلمان  ونزوئلا  توافق همکاری و شراکت راهبری با روسیه را تصویب کرد.

وی در گفت‌وگو با تاس گفت: «افتخار و لذت ویژه ای برای من بود تا امروز در جلسه  مجلس ملی ونزوئلا که توافق شراکت و همکاری راهبری با روسیه که در هفتم ماه می در مسکو به امضا رسیده بود را با رای اکثریت تصویب کرد، حضور داشته باشم».

دیپلمات روس افزود: «این سند مولفه‌های کلیدی تعامل بلندمدت ما را تعیین می‌کند و مرحله جدیدی را در همکاری روسیه و ونزوئلا می‌گشاید که سهم مهمی در تقویت صلح، امنیت و توسعه پایدار و همچنین تثبیت یک نظم جهانی واقعا عادلانه و یکجانبه خواهد داشت».

 

 

 

 

