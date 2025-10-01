خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسئول حماس: با طرح ترامپ برای غزه مخالفت می‌کنیم

مسئول حماس: با طرح ترامپ برای غزه مخالفت می‌کنیم
کد خبر : 1694073
لینک کوتاه کپی شد.

یک مسئول حماس گفت که این گروه احتمالاً طرح ‌رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه را رد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، یک مسئول حماس گفت که این گروه احتمالاً طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا  برای غزه را رد خواهد کرد.

وی گفت که این طرح «در خدمت منافع اسرائیل» است و «منافع مردم فلسطین را نادیده می‌گیرد».

این مسئول گفت که بعید است حماس با خلع سلاح و تحویل سلاح‌های خود - که شرط اصلی طرح ترامپ است - موافقت کند.

همچنین گفته می‌شود که حماس با استقرار نیروی بین‌المللی ثبات‌بخش ‌در غزه که آن را شکل جدیدی از اشغال می‌داند، مخالفت خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی