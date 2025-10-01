به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، یک مسئول حماس گفت که این گروه احتمالاً طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه را رد خواهد کرد.

وی گفت که این طرح «در خدمت منافع اسرائیل» است و «منافع مردم فلسطین را نادیده می‌گیرد».

این مسئول گفت که بعید است حماس با خلع سلاح و تحویل سلاح‌های خود - که شرط اصلی طرح ترامپ است - موافقت کند.

همچنین گفته می‌شود که حماس با استقرار نیروی بین‌المللی ثبات‌بخش ‌در غزه که آن را شکل جدیدی از اشغال می‌داند، مخالفت خواهد کرد.

