به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت که چین و روسیه در حال رسیدن به ایالات متحده در زمینه تعداد زیردریایی هستند، هرچند وی مدعی شد که آمریکا بسیار جلوتر است.

این اظهارات ترامپ، روز گذشته -سه‌شنبه- در جریان سخنرانی وی برای افسران نظامی در «کوانتیکو» بیان شد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: «ما ۲۵ سال از روسیه و چین در زمینه زیردریایی جلوتر هستیم، روسیه در حقیقت رتبه دوم را در این مورد دارد و چین سوم است. اما آنها در حال جلو آمدند هستند».

وی بدون اینکه توضیح دهد منظورش سلاح‌های هسته‌ای است یا زیردریایی‌ها، افزود: «آنها از نظر هسته‌ای هم خیلی پایین‌تر هستند، اما تا پنج سال دیگر برابر خواهند شد».

رئیس‌ جمهور آمریکا با بیان اینکه زیر دریایی هسته‌ای مرگبار ترین سلاح ساخته شده است گفت که استقرار یک زیردریایی هسته ای پس از یک تهدید کوچک از سوی روسیه اخیرا یک زیر دریایی هسته‌ای مستقر کرده است.

منظور ترامپ از تهدید، اشاره «دیمیتری مدودف» رئیس جمهور اسبق روسیه، به «دست مرده» که یک سیستم شایعه‌ای دوران شوروی، با توانایی پرتاب باقی مانده تسلیحات هسته‌ای در صورت کشته شدن رهبری کشور در حمله اول، است.

