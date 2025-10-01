به گزارش ایلنا به نقل از السومریه نیوز، ایالات متحده آمریکا به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق، صدها هزار کارمند فدرال خود را در معرض مرخصی اجباری یا اخراج کامل قرار داده است. این موضوع در واشنگتن باعث نگرانی و جنجال گسترده شده، زیرا اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره بر سر تصویب قانونی برای جلوگیری از تعطیلی دولت همچنان ادامه دارد.

با این حال، قانون و قانون اساسی آمریکا حقوق رئیس‌جمهور را مصون دانسته و تصریح کرده که حقوق وی، که از سال ۲۰۰۱ توسط کنگره ۴۰۰ هزار دلار در سال تعیین شده است، نه متوقف می‌شود و نه کاهش می‌یابد.

همچنین، حقوق اعضای کنگره در صورت تعطیلی دولت ادامه خواهد داشت، زیرا از سال ۱۹۸۳ از طریق اعتبارات دائمی تأمین مالی می‌شود و نیازی به تصویب سالانه ندارد؛ موضوعی که در واشنگتن با عنوان «نفاق» مورد نقد قرار گرفته است.

