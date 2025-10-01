خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعطیلی دولت آمریکا؛ سرنوشت حقوق رئیس‌جمهور چه می‌شود؟

تعطیلی دولت آمریکا؛ سرنوشت حقوق رئیس‌جمهور چه می‌شود؟
کد خبر : 1694057
لینک کوتاه کپی شد.

با نزدیک شدن آمریکا به تعطیلی دولت، صدها هزار کارمند فدرال در خطر مرخصی یا اخراج قرار دارند و این سؤال مطرح است که حقوق رئیس‌جمهور در این وضعیت چگونه مدیریت خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه نیوز، ایالات متحده آمریکا به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق، صدها هزار کارمند فدرال خود را در معرض مرخصی اجباری یا اخراج کامل قرار داده است. این موضوع در واشنگتن باعث نگرانی و جنجال گسترده شده، زیرا اختلاف میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره بر سر تصویب قانونی برای جلوگیری از تعطیلی دولت همچنان ادامه دارد.

با این حال، قانون و قانون اساسی آمریکا حقوق رئیس‌جمهور را مصون دانسته و تصریح کرده که حقوق وی، که از سال ۲۰۰۱ توسط کنگره ۴۰۰ هزار دلار در سال تعیین شده است، نه متوقف می‌شود و نه کاهش می‌یابد.

همچنین، حقوق اعضای کنگره در صورت تعطیلی دولت ادامه خواهد داشت، زیرا از سال ۱۹۸۳ از طریق اعتبارات دائمی تأمین مالی می‌شود و نیازی به تصویب سالانه ندارد؛ موضوعی که در واشنگتن با عنوان «نفاق» مورد نقد قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی