به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت نایکی، غول پوشاک و کفش ورزشی آمریکایی، ‌به دلیل تعرفه‌های اعمال شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بر واردات، تا ۱.۵ میلیارد دلار ضرر می‌کند.

برآورد این شرکت بر اساس انتظارات افزایش هزینه‌ها به دلیل عوارض گمرکی است و این رقم (۱.۵ میلیارد دلار) بالاتر از تخمین قبلی این شرکت که حدود ۱ میلیارد دلار بود، می‌باشد.

تعرفه‌های واردات ایالات متحده بر بسیاری از شرکت‌های آمریکایی تأثیر می‌گذارد زیرا بسیاری از محصولاتی که آنها در بازار ایالات متحده می‌فروشند در کشورهای آسیایی تولید می‌شوند، امری رایج در بخش پوشاک ورزشی.

میزان بار اضافی که تولیدکنندگان و خرده‌فروشان در نتیجه تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، هنوز مشخص نیست.

