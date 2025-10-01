خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرر ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت نایکی از تعرفه‌های ترامپ

ضرر ۱.۵ میلیارد دلاری شرکت نایکی از تعرفه‌های ترامپ
کد خبر : 1694038
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نایکی، غول پوشاک و کفش ورزشی آمریکایی، ‌به دلیل تعرفه‌های اعمال شده توسط ‌رئیس جمهور آمریکا، بر واردات، تا ۱.۵ میلیارد دلار ضرر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، شرکت نایکی، غول پوشاک و کفش ورزشی آمریکایی، ‌به دلیل تعرفه‌های اعمال شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بر واردات، تا ۱.۵ میلیارد دلار ضرر می‌کند.

برآورد این شرکت بر اساس انتظارات افزایش هزینه‌ها به دلیل عوارض گمرکی است و این رقم (۱.۵ میلیارد دلار) بالاتر از تخمین قبلی این شرکت که حدود ۱ میلیارد دلار بود، می‌باشد.

تعرفه‌های واردات ایالات متحده بر بسیاری از شرکت‌های آمریکایی تأثیر می‌گذارد زیرا بسیاری از محصولاتی که آنها در بازار ایالات متحده می‌فروشند در کشورهای آسیایی تولید می‌شوند، امری رایج در بخش پوشاک ورزشی.

میزان بار اضافی که تولیدکنندگان و خرده‌فروشان در نتیجه تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند، هنوز مشخص نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی