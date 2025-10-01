خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممانعت کارگران بندر لیورنو در ایتالیا از بارگیری یک کشتی با پرچم اسرائیل

ممانعت کارگران بندر لیورنو در ایتالیا از بارگیری یک کشتی با پرچم اسرائیل
کد خبر : 1694027
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران بندر لیورنو در ایتالیا در ایتالیا مانع از بارگیری یک کشتی با پرچم رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، کارگران بندر لیورنو در ایتالیا در ایتالیا مانع از بارگیری یک کشتی با پرچم رژیم صهیونیستی شدند. 

یک کشتی با پرچم اسرائیل به دلیل تهدید کارگران به اعتصاب، مجبور شد بندر لیورنو در ایتالیا را بدون تخلیه یا بارگیری هیچ محموله‌ای ترک کند.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که کارگران بندر لیورنو روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کردند که پس از پهلوگیری کشتی «زیم ویرجینیا»، حامل کالا به مقصد اسرائیل، در بندر، اعتصاب خواهند کرد و از شرکت در هرگونه عملیات تخلیه یا بارگیری خودداری خواهند کرد.

در نتیجه، کشتی مجبور شد بدون انجام هیچ گونه عملیات تخلیه یا بارگیری، بندر را ترک کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی