ممانعت کارگران بندر لیورنو در ایتالیا از بارگیری یک کشتی با پرچم اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، کارگران بندر لیورنو در ایتالیا در ایتالیا مانع از بارگیری یک کشتی با پرچم رژیم صهیونیستی شدند.

یک کشتی با پرچم اسرائیل به دلیل تهدید کارگران به اعتصاب، مجبور شد بندر لیورنو در ایتالیا را بدون تخلیه یا بارگیری هیچ محموله‌ای ترک کند.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که کارگران بندر لیورنو روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کردند که پس از پهلوگیری کشتی «زیم ویرجینیا»، حامل کالا به مقصد اسرائیل، در بندر، اعتصاب خواهند کرد و از شرکت در هرگونه عملیات تخلیه یا بارگیری خودداری خواهند کرد.

در نتیجه، کشتی مجبور شد بدون انجام هیچ گونه عملیات تخلیه یا بارگیری، بندر را ترک کند.

