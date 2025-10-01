انفجار و تیراندازی در مونیخ
رسانههای آلمانی از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در مونیخ خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از باها نیوز، پس از آنکه رسانههای متعدد آلمانی از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در شهر مونیخ خبر دادند.
پلیس این شهر، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که به همران سازمان آتشنشانی، در حال انجام عملیات در امتداد جاده «لرشنائر اشتراس» در مونیخ هستند.
پلیس در پلتفرم ایکس تنها تایید کرد وجود وقفه ترافیکی قابل توجه را تایید کرد و از مردم خواست تا از این منطقه فاصله بگیرند.
لا ابنحال، بیلد گزارش داد که جسد یک مرد در صحنه پیدا شده و دستکم ۱ نفر زخمی شده است.
بیلد همچنین گزارش داد که مظنون احتمالی، پس کارگذاشتن دستگاه انفجاری در منزل والدین خود ، دست به خودکشی زده است.