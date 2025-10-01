ترامپ آماده مذاکرات بدون قید و شرط با ‌رهبر کره شمالی است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، آماده مذاکرات بدون قید و شرط با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی است.

وی خاطرنشان کرد که در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ سه دیدار با رهبر کره شمالی داشته است که «شبه‌جزیره کره را تثبیت کرد».‌

به گزارش یونهاپ، این مقام گفت که ترامپ همچنان برای گفت‌وگو با کیم «بدون هیچ پیش‌شرطی» آماده است.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که این ‌اولین باری است که دولت ترامپ علناً اعلام کرده است که هیچ پیش شرطی برای از سرگیری گفت‌وگو با کیم ندارد.

