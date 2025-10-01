نیویورک تایمز گزارش داد:
دولت ترامپ به دنبال برکناری مادورو است
نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مقامات دولت این کشور، به دنبال برکناری رئیس جمهور ونزوئلا هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مقامات دولت این کشور، به دنبال برکناری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا هستند.
این روزنامه اشاره کرد که دولت آمریکا در حال بررسی احتمال افزایش فشار نظامی برای دستیابی به این هدف است.
این روزنامه آمریکایی افزود: «در روزهای اخیر، تلاشهای دستیاران عالی رتبه رئیس جمهور ترامپ برای برکناری نیکولاس مادورو از قدرت افزایش یافته است و نمایندگان دولت در مورد یک کمپین گسترده که میتواند منجر به افزایش فشار نظامی برای وادار کردن او به کنارهگیری شود، بحث کردهاند.»
این روزنامه خاطرنشان کرد که این تلاشها توسط «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، رهبری میشود که ادعا میکند مادورو «رهبری نامشروع است که بر صادرات مواد مخدر به ایالات متحده نظارت دارد».