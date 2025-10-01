شهادت ۱۷ فلسطینی در نوار غزه طی ۲۴ ساعت گذشته
حملات رژیم صهیونیستی از بامداد امروز چندین و چند شهید و زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، حملات رژیم صهیونیستی از بامداد امروز چندین و چند شهید و زخمی بر جای گذاشت.
از نیمهشب گذشته تاکنون در نتیجه حملات هوایی مداوم اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، حداقل ۱۷ فلسطینی کشته و دهها نفر زخمی شدهاند.
منابع محلی گزارش دادند که پهپادهای کوادکوپتر اسرائیلی دهها بمب انفجاری را روی سقف خانههای شهروندان در منطقه الصحابه در محله الدراج در مرکز شهر غزه پرتاب کردند که خسارات زیادی به اموال عمومی وارد کرد.