آلمان:
آماده کمک برای اجرای طرح ترامپ درباره غزه هستیم
وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که دولت آلمان آماده کمک به اجرای طرح رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که دولت آلمان آماده کمک به اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.
وادفول به گروه رسانهای فونکه گفت: «ما آمادهایم تا کمکهای ویژهای برای اجرای این طرح ارائه دهیم.»
وی خاطرنشان کرد که دولت آلمان میتواند به حل برخی مسائل عملی کمک کند.
وی ادامه داد: «ما موافقت کردهایم که در بازسازی نوار غزه شرکت کنیم و وزارت امور خارجه این کار را با همکاری وزارت همکاری و توسعه اقتصادی انجام خواهد داد.»