خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلمان:

آماده کمک برای اجرای طرح ترامپ درباره غزه هستیم

آماده کمک برای اجرای طرح ترامپ درباره غزه هستیم
کد خبر : 1693968
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که دولت آلمان آماده کمک به اجرای طرح رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که دولت آلمان آماده کمک به اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه است.

وادفول  به گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «ما آماده‌ایم تا کمک‌های ویژه‌ای برای اجرای این طرح ارائه دهیم.»

وی خاطرنشان کرد که دولت آلمان می‌تواند به حل برخی مسائل عملی کمک کند.

وی ادامه داد: «ما موافقت کرده‌ایم که در بازسازی نوار غزه شرکت کنیم و وزارت امور خارجه این کار را با همکاری وزارت همکاری و توسعه اقتصادی انجام خواهد داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی