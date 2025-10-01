تعطلی دولت فدرال آمریکا بهطور رسمی آغاز شد
همزمان با فرارسیدن نیمهشب در واشنگتن، دولت فدرال آمریکا رسماً وارد وضعیت تعطیلی شد.
این وضعیت صدها هزار کارمند دولت را به مرخصی اجباری بدون حقوق میفرستد و بسیاری از برنامهها و خدمات دولتی را متوقف میکند.
تعطیلی دولت تنها چند ساعت پس از آن صورت میگیرد که سنای تحت کنترل جمهوریخواهان نتوانست لایحه تأمین بودجه دولت را به تصویب برساند.
این نخستین تعطیلی دولت از سال ۲۰۱۸ تاکنون است و منجر به تعلیق کار کارمندان «غیرضروری» خواهد شد.