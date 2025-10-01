انصارالله معادلات دریایی را بههم زد؛ پایان آتشبس با آمریکا و حمله موشکی به کشتی متخلف در خلیج عدن
انصارالله یمن با اعلام پایان آتشبس با آمریکا، معادلات دریایی منطقه را دگرگون کرد و در نخستین اقدام، کشتی تجاری «مینرفاگرخت» را بهدلیل نقض تحریم بنادر فلسطین اشغالی با موشک کروز در خلیج عدن هدف قرار داد؛ اقدامی که پیام روشنی از موقعیت برتر این جنبش در معادلات دریایی و حمایت عملی از ملت فلسطین به همراه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، گروه انصارالله یمن بامداد امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که یک فروند کشتی تجاری به نام «مینرفاگرخت» را به دلیل نقض تصمیم این جنبش مبنی بر ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی هدف قرار داده است.
در بیانیه رسمی نیروهای مسلح یمن آمده است: «در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان عزیز آن، و در پاسخ به جنایات نسلکشی و سیاستهای گرسنهسازی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، عملیات نظامی دریایی علیه کشتی مینرفاگرخت انجام شد. این کشتی متعلق به شرکتی است که تصمیم ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود.»
بر اساس این بیانیه، عملیات در خلیج عدن با استفاده از یک موشک کروز دریایی انجام شد که طی آن کشتی به صورت مستقیم هدف قرار گرفت و دچار آتشسوزی شد و اکنون در معرض غرق شدن قرار دارد.
انصارالله تأکید کرده است که «ملت یمن در ادامه مسیر حمایت و پشتیبانی از ملت فلسطین ثابتقدم است و عملیات نظامی تا زمان توقف تجاوزات و رفع محاصره از نوار غزه ادامه خواهد داشت.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «نیروهای مسلح یمن بر ادامه ممنوعیت تردد دریایی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، دریای عرب، بابالمندب و خلیج عدن تأکید کرده و بار دیگر به تمامی شرکتها و کشتیها نسبت به نقض این ممنوعیت هشدار میدهد.»
همچنین مرکز هماهنگی عملیات انسانی صنعا که با انصارالله مرتبط است، اعلام کرد ۱۳ شرکت آمریکایی، ۹ فرد حقیقی و دو کشتی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این مرکز تصریح کرد که شرکتها و اشخاص نامبرده بهعنوان «اهداف دشمن» تلقی میشوند و در صورت لزوم تحت حمله قرار خواهند گرفت.
طبق این گزارش، شرکتهای بزرگ نفتی از جمله «اکسونموبیل»، «شورون» و همچنین «کونوکو فیلیپس» در این فهرست قرار دارند.
گفتنی است، انصارالله از نوامبر ۲۰۲۳ در واکنش به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، حملات موشکی و پهپادی به سرزمینهای اشغالی و همچنین عملیات علیه کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس در دریای سرخ را آغاز کرد.
این حملات پس از آن شدت گرفت که تلآویو از ۱۸ مارس گذشته بار دیگر عملیات نظامی در باریکه غزه را از سر گرفت. در واکنش به این حملات، آمریکا صدها بار مواضع انصارالله را در یمن بمباران کرد، اما پس از مذاکرات دو طرف، در ششم ماه مه گذشته توافقی برای توقف درگیری مستقیم میان انصارالله و واشنگتن حاصل شد؛ توافقی که به گفته انصارالله شامل عملیات علیه رژیم صهیونیستی نمیشود.