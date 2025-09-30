به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، زلزله‌ای شدید با بزرگی اولیه شش و ۹ ریشتر حوالی ساعت ۱۰ شب به وقت محلی، مرکز فیلیپین را لرزاند.

این زمین‌لرزه، که بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا در عمق ۱۰ کیلومتری زیر آب رخ داد، نگرانی‌ها درباره خسارت و احتمال سونامی محلی را افزایش داده است.

الگوهای اولیه هشدار می‌دهند که چنین زلزله‌ای می‌تواند تلفات جانی و آسیب‌های شدید به سازه‌های ضعیف‌ساخته شده وارد کند.

مرکز این زلزله درست در غرب «پالومپون» و نزدیک شهر «بوگو» در استان «سبو» بوده است.

موسسه آتشفشان‌شناسی و زمین‌لرزه‌شناسی فیلیپین هشدار سونامی سطح نارنجی برای استان‌های «لایت»، «بیلیران» و سبو صادر کرد و از مردم خواست از سواحل فاصله بگیرند.

این مؤسسه به ساکنان مناطق ساحلی توصیه کرده است است خانه‌های خود را تخلیه کنند.

