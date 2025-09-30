عدم اعطای جایزه صلح به من، توهین به آمریکا خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که اگر به‌دلیل نقش ادعایی خود در حل‌وفصل چندین جنگ جایزه صلح نوبل دریافت نکند، این امر «توهینی» به ایالات متحده خواهد بود.

ترامپ در نشست با جمعی از عالی‌ترین فرماندهان نظامی آمریکا گفت: «آیا جایزه نوبل را دریافت خواهم کرد؟ مطلقاً نه. آنها آن را به فردی خواهند داد که هیچ کاری نکرده است».

وی افزود: «این توهینی بزرگ به کشور ما خواهد بود».

