خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

حماس ۳ تا ۴ روز برای پاسخ فرصت دارد

حماس ۳ تا ۴ روز برای پاسخ فرصت دارد
کد خبر : 1693854
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌ جمهور گفت که حماس سه تا چهار روز برای پاسخ دادن به پیشهاد آتش‌بس غزه فرصت دارد.

به گزارش ایلنا، خبرنگار سی‌ان‌ان در پیامی در پلتفرم ایکس  مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به حماس ۳ تا ۴ روز فرصت داده است تا به پیشنهاد آتش‌بس غزه پاسخ دهد.

«آنایا ترینی» خبرنگار سی‌ان‌ان نوشت: «من از رئیس جمهور آمریکا پرسیدم که  چه میزان به حماس باید پاسخ دادن به پیشنهاد آتش‌بس زمان دارد؟ و ترامپ پاسخ داد که حدود ۳ تا ۴ روز».

به گزارش این خبرنگار آمریکایی،   ترامپ در پاسخ  به این سوال که حماس چند روز برای پاسخ فرصت دارد گفت: «حدود سه تا چهار روز   خواهیم  چگونه پیش می‌رود، تمامی کشورهای عربی و کشورهای مسلمان  و اسرائیل موافقت کرده‌اند، ما فقط منتظر حماس هستیم و حماس یا این کار را انجام می‌دهد یا نه و اگر انجام ندهد پایان بسیار ناراحت کننده‌ای خواهد داشت».

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی