حماس ۳ تا ۴ روز برای پاسخ فرصت دارد

به گزارش ایلنا، خبرنگار سی‌ان‌ان در پیامی در پلتفرم ایکس مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به حماس ۳ تا ۴ روز فرصت داده است تا به پیشنهاد آتش‌بس غزه پاسخ دهد.

«آنایا ترینی» خبرنگار سی‌ان‌ان نوشت: «من از رئیس جمهور آمریکا پرسیدم که چه میزان به حماس باید پاسخ دادن به پیشنهاد آتش‌بس زمان دارد؟ و ترامپ پاسخ داد که حدود ۳ تا ۴ روز».

به گزارش این خبرنگار آمریکایی، ترامپ در پاسخ به این سوال که حماس چند روز برای پاسخ فرصت دارد گفت: «حدود سه تا چهار روز خواهیم چگونه پیش می‌رود، تمامی کشورهای عربی و کشورهای مسلمان و اسرائیل موافقت کرده‌اند، ما فقط منتظر حماس هستیم و حماس یا این کار را انجام می‌دهد یا نه و اگر انجام ندهد پایان بسیار ناراحت کننده‌ای خواهد داشت».

