ترامپ:
حماس ۳ تا ۴ روز برای پاسخ فرصت دارد
رئیس جمهور گفت که حماس سه تا چهار روز برای پاسخ دادن به پیشهاد آتشبس غزه فرصت دارد.
به گزارش ایلنا، خبرنگار سیانان در پیامی در پلتفرم ایکس مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به حماس ۳ تا ۴ روز فرصت داده است تا به پیشنهاد آتشبس غزه پاسخ دهد.
«آنایا ترینی» خبرنگار سیانان نوشت: «من از رئیس جمهور آمریکا پرسیدم که چه میزان به حماس باید پاسخ دادن به پیشنهاد آتشبس زمان دارد؟ و ترامپ پاسخ داد که حدود ۳ تا ۴ روز».
به گزارش این خبرنگار آمریکایی، ترامپ در پاسخ به این سوال که حماس چند روز برای پاسخ فرصت دارد گفت: «حدود سه تا چهار روز خواهیم چگونه پیش میرود، تمامی کشورهای عربی و کشورهای مسلمان و اسرائیل موافقت کردهاند، ما فقط منتظر حماس هستیم و حماس یا این کار را انجام میدهد یا نه و اگر انجام ندهد پایان بسیار ناراحت کنندهای خواهد داشت».