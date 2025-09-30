خبرگزاری کار ایران
درخواست رئیس جمهور مصر از کشورهایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند

درخواست رئیس جمهور مصر از کشورهایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند
رئیس جمهور مصر از کشورهایی که هنوز کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند خواست در این زمینه شتاب کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر خاطرنشان کرد به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی کشورهایی که هنوز چنین کاری نکرده‌اند، تاثیر زیادی بر تقویت راه حل دوکشوری به عنوان تنها راه برقراری صلح دائم و ثبات در منطقه خواهد داشت.

به گزارش وبسایت ریاست جمهوری مصر، السیسی در دیدار با  فرستاده ویژه رئیس‌جمهور کره جنوبی، بار دیگر بر اصول ثابت مصر در خصوص جنگ در نوار غزه تاکید کرد.

در این دیدار همچنین تحولات منطقه و راه‌های تقویت روابط مصر و کره جنوبی بررسی شد.

