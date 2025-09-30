لاوروف:
صحبتها در رابطه با تحویل تاماهاک حاصل فشار اروپا است
وزیرخارجه روسیه به احتمال تامین موشکهای تاماهاک آمریکایی برای اوکراین واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه امروز -سهشنبه- تایید کرد که اظهارات ایالات متحده درباره تامین موشکهای «تاماهاک» برای کییف نتیجه فشار اروپاییها است و اشاره کرد که واشنگتن میخواهد نشان دهد که دیدگاه متحدانش را در نظر میگیرد.
لاوروف در جمع خبرنگاران به دنبال بیست و دومین نشست «باشگاه گفتوگو ولادی» با اشاره به اظهارات «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا، ا که گفته بودآمریکا در حال بررسی تامین موشکهای تاماهاک برای کییف است گفت: «من فکر میکنم این نتیجه فشارهای کشورهای اروپایی بر آمریکا است و واشنگتن میخواهد نشان دهند که نظرات متحدانش را در نظر میگیرد. فکر نکنم که با یک تصمیم از پیش اتخاذ شده مواجه باشیم. آمریکاییها تاماهاک را به هرکسی نمیدهند».
وی افزود: «حتی اگر اوکراین از تحویل موشکهای تاماهاک خودداری کند، این وضعیت نظامی را تغییر نخواهد داد».