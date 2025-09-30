به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دولت اسپانیا اعلام کرد که درباره شرکت‌هایی که از سوی اسرائیل تامین می‌شوند، تحقیق می‌کند.

وزارت امور مصرف‌کنندگان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام پس از تصویب حکمی در هفته گذشته مبنی بر ممنوعیت تبلیغ این کالاها و خدمات در اسپانیا برای جلوگیری از سود بردن شرکت‌ها از اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل انجام شده است.

«پابلو بوستندوی»، وزیر امور مصرف‌کنندگان، گفت که دفتر او از تمام منابع لازم استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ شرکتی که در اسپانیا فعالیت می‌کند از اشغال سود نمی‌برد.

در این بیانیه است: «بودجه هیچ شرکتی نباید به خون مردم فلسطین آغشته شود.»

