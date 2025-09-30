بازداشت شهروند اوکراینی در ارتباط با انفجار نورد استریم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ایستگاه رادیویی «آر‌اف‌ام» امروز -سه‌شنبه- گزارش داد که «ولودیمیر ز» شهروند اوکراینی، که به دلیل دست داشتن در انفجارهای نورد استریم تحت تعقیب آلمان است، در لهستان دستگیر شد.

این رادیو گزارش داد که این فرد به دلیل صدور حکم بازداشت اروپایی از سوی دادگاه آلمان تحت تعقیب بود.

انفجارهای سال ۲۰۲۲ را که هم مسکو و هم غرب آن را خرابکاری توصیف کرده بودند، تا حد زیادی عرضه گاز روسیه به اروپا را قطع کرد و باعث تشدید شدید درگیری اوکراین و کاهش منابع انرژی در اروپا شد.

هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و اوکراین هرگونه نقشی را در این ماجرا انکار کرده است.

دادستان‌های لهستانی یا آلمانی تاکنون هیچ اظهار نظری در این مورد نداشتند.

در ماه آگوست نیز پلیس ایتالیا یک مرد اوکراینی را که مظنون به هماهنگی حملات بود، دستگیر کرد.

