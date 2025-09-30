خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین: مسکو در طرح ترامپ برای غزه مشارکت ندارد

کرملین: مسکو در طرح ترامپ برای غزه مشارکت ندارد
کد خبر : 1693714
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین ضمن اشاره به مشارکت نداشتن روسیه در طرح آمریکا برای غزه، گفت که واشنگتن هم پیامی در این‌خصوص به مسکو ارسال نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین امروز -سه‌شنبه- هرگونه حضور مسکو در طرح «دونالد ترمپ» رئیس جمهور آمریکا برای پایان  جنگ غزه را رد کرد.

پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین، ضمن اشاره به مشارکت نداشتن روسیه در طرح آمریکا برای غزه، گفت که واشنگتن هم پیامی در این‌خصوص به مسکو ارسال نکرده است.

وی گفت: «روسیه با همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه ارتباط دارد و آماده همکاری برای آرام‌کردن اوضاع است».

این مقام روس اضافه کرد: «ما از تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به مناقشه فلسطین استقبال می‌کنیم و امیدواریم طرح صلح او موفق شود».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی