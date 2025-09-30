کرملین: مسکو در طرح ترامپ برای غزه مشارکت ندارد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین امروز -سهشنبه- هرگونه حضور مسکو در طرح «دونالد ترمپ» رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه را رد کرد.
پسکوف طی نشست خبری در کاخ کرملین، ضمن اشاره به مشارکت نداشتن روسیه در طرح آمریکا برای غزه، گفت که واشنگتن هم پیامی در اینخصوص به مسکو ارسال نکرده است.
وی گفت: «روسیه با همه طرفهای درگیر در خاورمیانه ارتباط دارد و آماده همکاری برای آرامکردن اوضاع است».
این مقام روس اضافه کرد: «ما از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به مناقشه فلسطین استقبال میکنیم و امیدواریم طرح صلح او موفق شود».