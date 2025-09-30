به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، «کی‌یر استرمر» نخست وزیر انگلیس، گفت که از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه قویاً حمایت می‌کند.

استارمر گفت: «ما از تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به درگیری، آزای اسرا و تضمین کمک‌های بشردوستانه ضروری برای مردم غزه حمایت می‌کنیم. این الویت اصلی ما است و باید فورا انجام شود».

وی افزود: «ما از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم تا با یکدیگر همراه شوند و با دولت آمریکا برای نهایی کردن توافق و به واقعیت پیوستن این امر همکاری کنند».

