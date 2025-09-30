استارمر:
از طرح ترامپ برای غزه قویاً حمایت میکنیم
نخست وزیر انگلیس به طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، «کییر استرمر» نخست وزیر انگلیس، گفت که از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای آتشبس در غزه قویاً حمایت میکند.
استارمر گفت: «ما از تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به درگیری، آزای اسرا و تضمین کمکهای بشردوستانه ضروری برای مردم غزه حمایت میکنیم. این الویت اصلی ما است و باید فورا انجام شود».
وی افزود: «ما از تمامی طرفها میخواهیم تا با یکدیگر همراه شوند و با دولت آمریکا برای نهایی کردن توافق و به واقعیت پیوستن این امر همکاری کنند».