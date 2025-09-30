به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کارل اسکائو» معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، در گفت‌وگو با کانال تلویزیونی سی‌بی‌سی کانادا گفت که اگر تامین مواد غذایی برای محاصره غزه شدت نگیرد، ممکن است همه ساکنان این منطقه ظرف مدت چند هفته تخت تاثیر قحطی قرار بگیرند.

اسکائو گفت: «قحطی بخشی از جمعیت غزه تایید شد، اما می‌دانید، اگر این وضعیت برای چند هفته دیگر ادامه یابد، این فاجعه به کل جمعیت این منطقه گسترش خواهد یافت».

به گفته وی، در حال حاضر، روزانه تنها ۱۰۰ کامیون حاوی مواد وارد نوار غزه می‌شود.

نماینده سازمان ملل افزود: «صادقانه بگویم، این قطره‌ای در اقیانوس است. منظورم این است که ما در مورد ۲میلیون ۲۰۰هزار نفر صحبت می‌کنیم، بنابراین باید مانند زمان آتش‌بس در فوریه تا مارس، میزان کمک‌های خود را افزایش دهیم، ما به طور متوسط حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون در روز ارسال می‌کردیم».

