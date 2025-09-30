خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان ملل:

به زودی قحطی تمام غزه را فرا می‌گیرد

به زودی قحطی تمام غزه را فرا می‌گیرد
کد خبر : 1693651
لینک کوتاه کپی شد.

مقام سازمان ملل گفت که اگر تامین مواد غذایی برای مردم غزه شدت نگیرد، ظرف مدت چند هفته قحطی تمام این منطقه را فرا می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کارل اسکائو» معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، در گفت‌وگو با کانال تلویزیونی سی‌بی‌سی کانادا گفت که اگر تامین مواد غذایی برای محاصره غزه شدت نگیرد، ممکن است همه ساکنان این منطقه ظرف مدت چند هفته تخت تاثیر قحطی قرار بگیرند.

اسکائو گفت: «قحطی بخشی از جمعیت غزه تایید شد، اما می‌دانید، اگر این وضعیت برای چند هفته دیگر ادامه یابد، این فاجعه به کل جمعیت این منطقه گسترش خواهد یافت».

به گفته وی، در حال حاضر، روزانه تنها ۱۰۰ کامیون حاوی مواد  وارد  نوار غزه می‌شود.

 نماینده سازمان ملل افزود: «صادقانه بگویم، این قطره‌ای در اقیانوس است. منظورم این است که ما در مورد ۲میلیون ۲۰۰هزار نفر صحبت می‌کنیم، بنابراین باید مانند زمان آتش‌بس در فوریه تا مارس، میزان کمک‌های خود را افزایش دهیم، ما به طور متوسط حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون در روز ارسال می‌کردیم».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی