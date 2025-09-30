اینترنت در افغانستان قطع شد
بررسیها نشان میدهد که اینترنت و سرویسدهی تلفن همراه در سراسر افغانستان قطع شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شهروندان افغانستان و همچنین سرویسهای نظارتی اعلام کردند که اینترنت و سرویسدهی تلفنهای همراه امروز -سهشنبه- در سرتاسر افغانستان قطع شده است.
«نتبلاکز» یک سازمان بینالمللی نظارت بر دسترسی به اینترنت، اعلام کرد که اتصال اینترنت در افغانستان در حدود ۱ درصد ثابت مانده است.
این سازمان در ایمیلی به رویترز اعلام کرد که اتصال اینترنت روز دوشنبه به صورت مرحلهای قطع شد و مرحله آخر آن بر خدمات تلفنی که زیرساخت خود را با اینترنت به اشتراک میگذارند، تاثیر گذاشت.
حکومت طالبان تاکنون در رابطه با این مسئله توضیحی ارائه نکرده است.
در گذشته طالبان نسبت به فیلمهای مستهجن در بستر اینترنت ابراز نگرانی کرده بود و مقامات با اشاره مستقیم به نگرانی های اخلاقی مسیرهای فیبر نوری را در برخی از استانها در هفتههای گذشته قطع کرده بودند.