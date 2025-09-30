یک خانواده ۴ نفره در پی حمله روسیه کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اوله هریهوروف» فرماندار منطقه سومی اوکراین امروز -سه‌شنبه- گفت که یک خانواده چهار نفره اوکراینی در پی حمله پهپادی روسیه به روستایی در این منطقه کشته شدند.

هریهوروف در پلتفرم تلگرام نوشت: «شب گذشته، دشمن عمدا ساختمان غیرنظامی را در روستای چرنچینا هدف حمله پهپادی قرار داد».

هریهوروف اظهار توضیح داد: « دو برادر ۴ و ۶ ساله به همراه والدین خود در جریان این حمله روسیه کشته شدند».

وی افزود: «اجساد اعضای خانواده از زیر آوار بیرون آورده شدند».

