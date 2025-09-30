خبرگزاری کار ایران
یک خانواده ۴ نفره در پی حمله روسیه کشته شدند

مقامات محلی اوکراین از کشته شدن اعضای یک خانواده چهار نفره در پی حمله پهپادی روسیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «اوله هریهوروف» فرماندار منطقه سومی اوکراین امروز -سه‌شنبه- گفت که  یک خانواده چهار نفره اوکراینی در پی حمله پهپادی روسیه به روستایی در این منطقه کشته شدند.

هریهوروف در پلتفرم تلگرام نوشت: «شب گذشته، دشمن عمدا ساختمان غیرنظامی را در روستای چرنچینا هدف حمله پهپادی قرار داد».

هریهوروف اظهار توضیح داد: « دو برادر ۴ و ۶ ساله به همراه والدین خود در جریان  این حمله روسیه کشته شدند».

وی افزود: «اجساد اعضای خانواده از زیر آوار بیرون آورده شدند».

 

 

 

