خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

پاکستان از طرح من برای غزه حمایت می‌کند

پاکستان از طرح من برای غزه حمایت می‌کند
کد خبر : 1693567
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که پاکستان از طرح او برای پایان دادن به جنگ غزه و جلوگیری از الحاق یا اشغال نوار غزه توسط اسرائیل استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که پاکستان از طرح او برای پایان دادن به جنگ غزه و جلوگیری از الحاق یا اشغال نوار غزه توسط اسرائیل استقبال می‌کند.

آسوشیتدپرس ‌امروز -سه‌شنبه- به نقل از ترامپ نوشت که کشورهای اطراف اسرائیل، مانند اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و سایر کشورهای عربی و اسلامی، حمایت خود را از این توافق ابراز کرده‌اند و از پاکستان و اندونزی به عنوان نمونه‌هایی از کشورهایی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند، نام برد.

ترامپ افزود: «شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، ۱۰۰ درصد از این طرح حمایت می‌کنند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی