ترامپ:
پاکستان از طرح من برای غزه حمایت میکند
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که پاکستان از طرح او برای پایان دادن به جنگ غزه و جلوگیری از الحاق یا اشغال نوار غزه توسط اسرائیل استقبال میکند.
آسوشیتدپرس امروز -سهشنبه- به نقل از ترامپ نوشت که کشورهای اطراف اسرائیل، مانند اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و سایر کشورهای عربی و اسلامی، حمایت خود را از این توافق ابراز کردهاند و از پاکستان و اندونزی به عنوان نمونههایی از کشورهایی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمیشناسند، نام برد.
ترامپ افزود: «شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، ۱۰۰ درصد از این طرح حمایت میکنند.»