به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که پاکستان از طرح او برای پایان دادن به جنگ غزه و جلوگیری از الحاق یا اشغال نوار غزه توسط اسرائیل استقبال می‌کند.

آسوشیتدپرس ‌امروز -سه‌شنبه- به نقل از ترامپ نوشت که کشورهای اطراف اسرائیل، مانند اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و سایر کشورهای عربی و اسلامی، حمایت خود را از این توافق ابراز کرده‌اند و از پاکستان و اندونزی به عنوان نمونه‌هایی از کشورهایی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند، نام برد.

ترامپ افزود: «شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، ۱۰۰ درصد از این طرح حمایت می‌کنند.»

