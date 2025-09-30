خبرگزاری کار ایران
از طرح ترامپ برای غزه استقبال می‌کنم

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اعلام استقبال از طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در غزه، آمادگی این اتحادیه برای مشارکت را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا  امروز -سه‌شنبه- گفت  که از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه استقابل می‌کند.

فون در لاین در پلتفرم ایکس مدعی شد: «از تعهد دونالد ترامپ به پایان دادن به جنگ در غزه استقابل  و تمامی طرف ه‌را تشویق می‌کنم تا از این فرصت  استفاه کنند. اتحادیه اروپا آماه مشارکت است».

وی افزود: «خصومت‌ها باید با فراهم شدن فرصت کمک‌های بشردوستانه فوری برای مردم غزه و آزادی فوری اسرا پایان یابد».

 

 

