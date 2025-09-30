به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز -سه‌شنبه- گفت که از طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه استقابل می‌کند.

فون در لاین در پلتفرم ایکس مدعی شد: «از تعهد دونالد ترامپ به پایان دادن به جنگ در غزه استقابل و تمامی طرف ه‌را تشویق می‌کنم تا از این فرصت استفاه کنند. اتحادیه اروپا آماه مشارکت است».

وی افزود: «خصومت‌ها باید با فراهم شدن فرصت کمک‌های بشردوستانه فوری برای مردم غزه و آزادی فوری اسرا پایان یابد».

