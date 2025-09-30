خبرگزاری کار ایران
واکنش کالاس به طرح ترامپ برای غزه
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که طرح آمریکا برای غزه فرصتی برای «صلحی پایدار و بادوام» است‌.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که طرح آمریکا برای غزه فرصتی برای «صلحی پایدار و بادوام» است‌. 

‌«کایا کالاس» رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که این طرح از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بهترین فرصت فوری برای پایان دادن به جنگ غزه است.

وی در ادامه نوشت اتحادیه اروپا آماده است تا برای موفقیت این طرح کمک کند.

کالاس در ادامه مدعی شد اسرائیل این طرح را امضا کرده و حالا نوبت حماس است که با آن موافقت و فورا اسرا را آزاد کند.


 

