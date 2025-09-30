انفجار و تیراندازی در پاکستان
رسانهها از وقوع انفجار و تیراندازی در کویته پاکستان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه های داخلی پاکستان گزارش دادند که یک انفجار و آتش سوزی در «کویته» رخ داد.
بر اساس گزارشها، صدای انفجار در نزدیکی جادهای در «کویته» به طور گسترده شنیده شد. تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد خسارات احتمالی ناشی از انفجار و تیراندازی دریافت نشده و نیروهای انتظامی و تیمهای امداد و نجات به محل رسیدهاند.
گزارش حاکی از از آن است که دود از محل انفجار بلند شده و شیشههای ساختمانهای اطراف در اثر انفجار شکسته است و نیروهای انتظامی منطقه را محاصره کردهاند.
به گفته معاون کمیسر، پیش از این، انفجاری در ایستگاه تاکسی مرزی پنج کشته و سه زخمی برجای گذاشته است.