تماس تلفنی فیدان با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی با «فیصل بن فرحان»، «محمد بن عیدالرحمن آل ثانی» و «ایمن الصفدی»، وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن گفت‌وگو کرد.

برخی منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان در این تماس‌ها درباره طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه رایزنی کرد.

گفتنی است روز گذشته -‌دوشنبه- دولت آمریکا طرح ۲۰‌بندی خود برای آتش بس در غزه را تشریح کرد.

