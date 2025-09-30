تماس تلفنی فیدان با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن
وزیر خارجه ترکیه تلفنی با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن درباره طرح رئیسجمهور امریکا برای آتشبس در غزه گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی با «فیصل بن فرحان»، «محمد بن عیدالرحمن آل ثانی» و «ایمن الصفدی»، وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن گفتوگو کرد.
برخی منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان در این تماسها درباره طرح رئیسجمهور آمریکا برای آتشبس در غزه رایزنی کرد.
گفتنی است روز گذشته -دوشنبه- دولت آمریکا طرح ۲۰بندی خود برای آتش بس در غزه را تشریح کرد.