خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تماس تلفنی فیدان با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن

تماس تلفنی فیدان با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن
کد خبر : 1693521
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ترکیه تلفنی با وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن درباره طرح رئیس‌جمهور امریکا برای آتش‌بس در غزه گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه تلفنی با «فیصل بن فرحان»، «محمد بن عیدالرحمن آل ثانی» و «ایمن الصفدی»، وزرای خارجه عربستان، قطر و اردن گفت‌وگو کرد.

برخی منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند فیدان در این تماس‌ها درباره طرح  رئیس‌جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه رایزنی کرد.

گفتنی است روز گذشته -‌دوشنبه- دولت آمریکا طرح ۲۰‌بندی خود برای آتش بس در غزه را تشریح کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی