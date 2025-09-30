تصویر لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر منتشر شد+ عکس
کاخ سفید تصویری کمسابقه از تماس تلفنی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی با نخستوزیر قطر منتشر کرد؛ لحظهای که نتانیاهو بهطور رسمی پس از حمله اخیر به دوحه، از قطر عذرخواهی میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، کاخ سفید تصویری از لحظه تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر، منتشر کرد.
منابع شبکه سیانان اعلام کردند که این تماس شامل «عذرخواهی» نتانیاهو از قطر پس از حمله اخیر به دوحه بوده است.
این تصویر دوشنبهشب در صفحه رسمی کاخ سفید در پلتفرم «اکس» (توییتر سابق) منتشر شد و ترامپ را در حال گرفتن گوشی تلفن و قرار دادن آن بر گوش خود نشان میدهد، در حالی که نتانیاهو به سمت دیگری نگاه میکند.
کاخ سفید درباره این تصویر اظهار داشت: رئیسجمهور دونالد ترامپ تماس تلفنی سهجانبهای با نخستوزیر نتانیاهو، و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر قطر، در دفتر بیضی برقرار کرد.
یک منبع اسرائیلی تایید کرد که بنیامین نتانیاهو هنگام حضور در کاخ سفید، از دولت قطر بابت حمله به دوحه عذرخواهی کرده است.