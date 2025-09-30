خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصویر لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر منتشر شد+ عکس

تصویر لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر منتشر شد+ عکس
کد خبر : 1693518
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید تصویری کم‌سابقه از تماس تلفنی رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با نخست‌وزیر قطر منتشر کرد؛ لحظه‌ای که نتانیاهو به‌طور رسمی پس از حمله اخیر به دوحه، از قطر عذرخواهی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، کاخ سفید تصویری از لحظه تماس تلفنی دونالد ترامپ،  رئیس‌جمهور آمریکا،  و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، منتشر کرد.

منابع شبکه سی‌ان‌ان اعلام کردند که این تماس شامل «عذرخواهی» نتانیاهو از قطر پس از حمله اخیر به دوحه بوده است.

تصویر لحظه عذرخواهی نتانیاهو از قطر منتشر شد+ عکس

این تصویر دوشنبه‌شب در صفحه رسمی کاخ سفید در پلتفرم «اکس» (توییتر سابق) منتشر شد و ترامپ را در حال گرفتن گوشی تلفن و قرار دادن آن بر گوش خود نشان می‌دهد، در حالی که نتانیاهو به سمت دیگری نگاه می‌کند.

کاخ سفید درباره این تصویر اظهار داشت: رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تماس تلفنی سه‌جانبه‌ای با نخست‌وزیر  نتانیاهو، و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در دفتر بیضی برقرار کرد.

یک منبع اسرائیلی تایید کرد که بنیامین نتانیاهو هنگام حضور در کاخ سفید، از دولت قطر بابت حمله به دوحه عذرخواهی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی