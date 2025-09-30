استقبال هند از طرح ترامپ برای غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست وزیر هند، از طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه استقبال کرد.

«نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، در پستی در رسانه‌های اجتماعی از «اعلام طرح جامع ترامپ برای پایان دادن به درگیری غزه» استقبال کرد.

مودی نوشت: «طرح ترامپ ‌مسیری مناسب برای صلح، امنیت و توسعه بلندمدت و پایدار برای مردم فلسطین و اسرائیل و همچنین برای منطقه بزرگتر غرب آسیا فراهم می‌کند.»

وی افزود: «ما امیدواریم که همه طرف‌های ذینفع از ابتکار عمل رئیس جمهور ترامپ حمایت کنند و از این تلاش برای پایان دادن به درگیری و تضمین صلح حمایت کنند.»

