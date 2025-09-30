حماس واکنشی مثبت به طرح ترامپ نشان داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» دستیار رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز گذشته -دوشنبه- ابراز امیدواری کرد که پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادسازی اسرا بتواند اجرایی شود.

ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز از بیانیه حماس درباره اینکه طرح را با حسن نیست بررسی می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد، استقبال کرد.

وی اظهار داشت: «من فکر می‌کنم از سوی گروهی که فرصت مطالعه طرح ما را نداشت، این واکنشی مثبت است».

انتهای پیام/