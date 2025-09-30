خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف:

حماس واکنشی مثبت به طرح ترامپ نشان داد

حماس واکنشی مثبت به طرح ترامپ نشان داد
کد خبر : 1693456
لینک کوتاه کپی شد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، از واکنش اولیه مثبت حماس به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای جنگ خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  «استیو ویتکاف» دستیار رئیس جمهور  آمریکا در  امور خاورمیانه روز گذشته -دوشنبه-  ابراز امیدواری کرد که پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادسازی اسرا  بتواند اجرایی شود.

ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز از بیانیه حماس درباره اینکه طرح را با حسن نیست بررسی می‌کند    و به آن پاسخ می‌دهد، استقبال کرد.

وی اظهار داشت: «من فکر می‌کنم از سوی گروهی که فرصت مطالعه طرح ما را نداشت، این واکنشی مثبت است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی