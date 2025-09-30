ویتکاف:
حماس واکنشی مثبت به طرح ترامپ نشان داد
فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، از واکنش اولیه مثبت حماس به طرح پیشنهادی ایالات متحده برای جنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» دستیار رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز گذشته -دوشنبه- ابراز امیدواری کرد که پیشنهاد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادسازی اسرا بتواند اجرایی شود.
ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز از بیانیه حماس درباره اینکه طرح را با حسن نیست بررسی میکند و به آن پاسخ میدهد، استقبال کرد.
وی اظهار داشت: «من فکر میکنم از سوی گروهی که فرصت مطالعه طرح ما را نداشت، این واکنشی مثبت است».