خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ونس:

احتمال تعطیلی دولت آمریکا بالاست

احتمال تعطیلی دولت آمریکا بالاست
کد خبر : 1693447
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رئیس جمهور آمریکا، از احتمال تعطیلی دولت این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، از احتمال تعطیلی دولت این کشور خبر داد. 

وی، پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، جلسه‌ای با دموکرات‌ها در کاخ سفید را با پیشرفتی به ظاهر اندک به پایان رساند، گفت که دولت در آستانه تعطیلی است.

وی گفت که تعطیلی دولت می‌تواند طیف وسیعی از خدمات را مختل کند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ونس گفت: «فکر می‌کنم ما به سمت تعطیلی پیش می‌رویم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی