ونس:
احتمال تعطیلی دولت آمریکا بالاست
معاون رئیس جمهور آمریکا، از احتمال تعطیلی دولت این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، از احتمال تعطیلی دولت این کشور خبر داد.
وی، پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، جلسهای با دموکراتها در کاخ سفید را با پیشرفتی به ظاهر اندک به پایان رساند، گفت که دولت در آستانه تعطیلی است.
وی گفت که تعطیلی دولت میتواند طیف وسیعی از خدمات را مختل کند.
به گزارش رسانههای آمریکایی، ونس گفت: «فکر میکنم ما به سمت تعطیلی پیش میرویم.»