بیانیه وزرای خارجه ۸ کشور عربی و اسلامی در واکنش به طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه
وزرای خارجه هشت کشور عربی و اسلامی، از جمله عربستان سعودی، ترکیه، مصر و قطر، با صدور بیانیهای مشترک، به طور رسمی از تلاشهای رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال و بر اعتماد کامل خود برای پیشبرد صلح فراگیر تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه هشت کشور عربستان سعودی، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر با انتشار بیانیهای مشترک، از تلاشهای «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال و بر اعتماد خود به توانایی او برای یافتن راهی برای صلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری عربستان، وزرای خارجه کشورهای عربی و اسلامی در این بیانیه ضمن استقبال از نقش رهبری رئیسجمهور آمریکا، بر اهمیت شراکت با این کشور برای تثبیت صلح در منطقه تأکید و از طرح پیشنهادی او شامل پایان دادن به جنگ، بازسازی غزه، جلوگیری از کوچ اجباری مردم فلسطین و پیشبرد صلح فراگیر است، استقبال کردند.
وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در این بیانیه از اعلام ترامپ مبنی بر اینکه اجازه الحاق کرانه باختری به اسرائیل را نخواهد داد، نیز ابراز خرسندی کردند.
وزیران خارجه این کشورها، آمادگی خود را برای همکاری سازنده و مثبت با آمریکا و طرفهای ذیربط برای تکمیل و تضمین اجرای این توافق اعلام کردند تا صلح، امنیت و ثبات برای مردم منطقه تضمین شود.