به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، در بحبوحه درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای توقف خرید نفت روسیه، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، اظهار داشت که آنکارا در حال تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود است و ایالات متحده را شریکی مهم می‌داند.

ترامپ و اردوغان در ۲۵ سپتامبر در واشنگتن مذاکره کردند. ‌

اردوغان گفت: «از یک سو، ما در حال کاوش منابع زیرزمینی خود هستیم و از سوی دیگر، در حال تنوع بخشیدن به منابع خود هستیم. مشکلاتی که اروپا در ماه‌های اول درگیری اوکراین با آن مواجه بود، اعتبار سیاست ما را ثابت کرد. ما تداوم عملیات صنعتی را تضمین کردیم و شرایط زندگی راحتی را برای شهروندان خود در طول زمستان فراهم کردیم.»

وی افزود: «مانند سایر کشورهای تأمین‌کننده، ما ایالات متحده را شریکی مهم می‌دانیم. دستیابی به گاز طبیعی گامی بسیار استراتژیک در این جهت بود.»

