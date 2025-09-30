واشنگتن پست گزارش داد:
اختلاف نظر میان مقامات پنتاگون در مورد استراتژی دفاعی جدید آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، واشنگتن پست به نقل از منابع خود، از اختلاف نظر میان مقامات پنتاگون در مورد استراتژی دفاعی جدید ایالات متحده خبر داد و برخی آن را «کوتهبینانه و ناکارآمد» دانستند.
این روزنامه به نقل از افرادی که روی این استراتژی کار میکنند، نوشت: «آنها احساس ناامیدی فزایندهای را نسبت به طرحی که آن را محدود و بالقوه نامربوط میدانند، توصیف کردند، به ویژه با توجه به رویکرد بسیار شخصی و گاه متناقض رئیس جمهور در سیاست خارجی.»
این روزنامه افزود: «مقامات نظامی معتقدند که استراتژی جدید تأکید بیش از حدی بر تهدیدات داخلی به قیمت چالشهای جهانی دارد. آنها به ویژه نگران محدود شدن دامنه رقابت با چین به مسئله تایوان هستند، در حالی که از نظر آنها، پکن در حال انجام نوسازی گسترده نظامی است.»