زیاد النخاله:
طرح ترامپ، «نسخهای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است
به گزارش ایلنا، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای غزه و موضع «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر ٰرژیم صهیونیستی در قبال آن، تأکید کرد که این توافق «نسخهای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است.
وی افزود: «آنچه ترامپ و نتانیاهو اعلام کردند، یک توافق آمریکایی–اسرائیلی بوده و بیانگر موضع کامل اسرائیل است».
دبیرکل جهاد اسلامی با تأکید بر اینکه این توافقنامه زمینه را برای ادامه عملیات نظامی و فشارها علیه ملت فلسطین فراهم میکند، خواستار واکنش و هوشیاری جوامع منطقهای و بینالمللی شد.