خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زیاد النخاله:

طرح ترامپ، «نسخه‌ای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است

طرح ترامپ، «نسخه‌ای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است
کد خبر : 1693409
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به طرح رئیس‌جمهوری آمریکا برای غزه و موضع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در قبال آن، تأکید کرد که این توافق «نسخه‌ای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است.

به گزارش ایلنا، «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای غزه و موضع «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر ٰرژیم صهیونیستی در قبال آن، تأکید کرد که این توافق «نسخه‌ای برای استمرار تجاوز علیه مردم فلسطین» است.

وی افزود: «آنچه ترامپ و نتانیاهو اعلام کردند، یک توافق آمریکایی–اسرائیلی بوده و بیان‌گر موضع کامل اسرائیل است».

دبیرکل جهاد اسلامی با تأکید بر اینکه این توافق‌نامه زمینه را برای ادامه عملیات نظامی و فشارها علیه ملت فلسطین فراهم می‌کند، خواستار واکنش و هوشیاری جوامع منطقه‌ای و بین‌المللی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی