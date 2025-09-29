خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید

دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید
کد خبر : 1693359
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز- دوشنبه- در کاخ سفید دیدار کردند.

به گرارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز- دوشنبه- در کاخ سفید دیدار کردند.

این چهارمین سفر نتانیاهو به کاخ سفید از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است.

رایزنی درباره ایران، آتش‌بس در غزه و معامله احتمالی آزادسازی گروگان‌ها محور این دیدار بوده است.  

ترامپ هنگام استقبال از نتانیاهو، در کاخ سفید گفت که «کاملاً مطمئن» است که صلح در غزه به‌زودی قابل تحقق است.

وی افزود که نسبت به دستیابی به توافقی که جنگ در غزه را پایان دهد و آزادی گروگان‌های باقیمانده را تضمین کند، اطمینان دارد.

نتانیاهو به این پرسش که آیا وی با این توافق موافق است، پاسخی نداد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی