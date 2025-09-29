دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید

به گرارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز- دوشنبه- در کاخ سفید دیدار کردند.

این چهارمین سفر نتانیاهو به کاخ سفید از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است.

رایزنی درباره ایران، آتش‌بس در غزه و معامله احتمالی آزادسازی گروگان‌ها محور این دیدار بوده است.

ترامپ هنگام استقبال از نتانیاهو، در کاخ سفید گفت که «کاملاً مطمئن» است که صلح در غزه به‌زودی قابل تحقق است.

وی افزود که نسبت به دستیابی به توافقی که جنگ در غزه را پایان دهد و آزادی گروگان‌های باقیمانده را تضمین کند، اطمینان دارد.

نتانیاهو به این پرسش که آیا وی با این توافق موافق است، پاسخی نداد.

