زلنسکی:

باید به اتحادیه اروپا بپیوندیم و خواهیم پیوست

رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر اتمایل کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا را ابراز کرد و گفت که این اتفاق سرانجام رخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین، امروز -دوشنبه- در مجمع امنیتی ورشو گفت که این کشور باید به اتحادیه اروپا بپیوندد و تمام اقدام‌های لازم را برای پیوستن به این اتحادیه انجام می‌دهد.

زلنسکی با بیان اینکه کی‌یف به تعهدات خود عمل کرده است، گفت: «اوکراین باید به اتحادیه اروپا بپیوندد، و این اتفاق خواهد افتاد».

رئیس‌جمهوری اوکراین اظهار داشت: «ما هر کاری که لازم باشد، انجام می‌دهیم و مهم است که پیوستن اوکراین به دلیل سیاست‌های ملی کشورهای دیگر به تاخیر نیفتد، چیزی که باید از آن اجتناب کنیم، هرگونه وابستگی به روسیه است».

اوکراین اندکی پس از شروع جنگ با روسیه در فوریه ۲۰۲۲، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. در دسامبر ۲۰۲۳، شورای اروپا موافقت کرد که مذاکرات در مورد پیوستن اوکراین را آغاز کند.

 

 

 

