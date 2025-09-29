انگلیس ۷۱ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر امور خارجه کشورهای مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا، امروز -دوشنبه- در ادامه‌ اقدامات خصمانه خود علیه ایران، اعلام کرد که ۷۱ نهاد و فرد جدید به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران به فهرست تحریم‌ها افزوده است.

بر اساس گزارش، در میان این نهادها، بانک‌های مختلف و همچنین شرکت‌های نفت و گاز نیز وجود دارند.

دولت انگلیس اعلام کرد که این افراد و نهادها شامل شامل مسدود سازی دارایی خواهند شد.

