انگلیس ۷۱ فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد
دولت انگلیس در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران، از اعمال ۷۱ تحریم جدید علیه تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دفتر امور خارجه کشورهای مشترکالمنافع و توسعه بریتانیا، امروز -دوشنبه- در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران، اعلام کرد که ۷۱ نهاد و فرد جدید به دلیل ارتباط با برنامه هستهای تهران به فهرست تحریمها افزوده است.
بر اساس گزارش، در میان این نهادها، بانکهای مختلف و همچنین شرکتهای نفت و گاز نیز وجود دارند.
دولت انگلیس اعلام کرد که این افراد و نهادها شامل شامل مسدود سازی دارایی خواهند شد.