گروسی از گفتوگو با وزیر خارجه فرانسه درباره اسنپبک خبر داد
به گزارش ایلنا، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دیدار با وزیر خارجه فرانسه خبر داد.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر خارجه فرانسه درباره مسائل پیرامون اجرای اسنپبک و ضرورت دیپلماسی هستهای با ایران گفتوگو کردند.
گروسی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز در حاشیه نشست مجمع امنیتی ورشو گفتوگویی بهموقع با ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه داشتم»
وی افزود که در این ملاقات دو طرف «درباره وضعیت پس از فعالسازی اسنپبک و ضرورت پیشبرد راهحلهای دیپلماتیک» گفتوگو کردند.