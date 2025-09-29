به توافق درباره غزه بسیار نزدیک هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی کاخ سفید گفت که توافق بر سر صلح در غزه بسیار نزدیک است‌.

سخنگوی کاخ سفید گفت: «امیدواریم هر دو طرف با توافقی در مورد غزه موافقت کنند».

سخنگوی کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز افزود: «ترامپ می‌خواهد شاهد پایان کشتار در غزه و آزادی همه اسرا باشد.»

سخنگوی کاخ سفید افزود: «حماس و اسرائیل باید برای پایان دادن به جنگ امتیازاتی بدهند».

وی گفت: «امیدواریم طرح صلح در مورد غزه را نهایی کنیم و امروز دستور کار فشرده‌ای داریم.»

انتهای پیام/