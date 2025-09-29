السیسی با رئیس امارات دیدار کرد
رئیس جمهور مصر با رئیس امارات دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر، امروز -دوشنبه- با «شیخ محمد بن زاید» رئیس جمهور امارات متحده عربی که به مصر سفر کرده، دیدار کرد.
ریاست جمهوری مصر در بیانیهای اعلام کرد: «رئیس جمهور سیسی بر عمق و استحکام روابط دوجانبه میان مصر و امارات متحده عربی تاکید و از توسعه قابل توجه همکاری میان دو کشور در زمینههای مختلف، به ویژه در تجارت و سرمایهگذاری، تمجید کرد».
السیسی همچنین ضمن قدردانی از رونق روابط اقتصادی میان دو طرف، تعهد دولت مصر را برای رفع همه موانع بر سر راه سرمایهگذاریهای امارات ابراز کرد.
بن زاید نیز از تحولات قابل توجه در فضای سرمایهگذاری مصر که منعکس کننده تلاشهای انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایهگذاری است، تمجید کرد.