عون: صلح داخلی و ارتش و نیروهای امنیتی خطوط قرمز لبنان هستند

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان تاکید کرد، صلح داخلی همواره بالاتر از هر ملاحظه و اعتباری قرار دارد و حفظ آن وظیفه اساسی ارتش و نیروهای امنیتی است .

عون در دیدار با هیئتی از اتحادیه عرب تصریح کرد: «اگر هوشیاری و تلاش‌های ارتش و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و سلامت شهروندان و حمایت از جامعه لبنان با تمامی مولفه ها و طیف های آن نبود، لبنان امنیت و ثبات خود را بازنمی‌یافت و ما امروز در کنار هم نبودیم.»

رئیس‌جمهور لبنان قاطعانه تأکید کرد: «انتقاد کردن یا هدف قرار دادن ارتش و نیروهای امنیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست، چرا که آنها نیز خط قرمزی هستند که نباید به آن‌ها آسیبی وارد شود.»

انتهای پیام/