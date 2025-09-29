خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشور ترکیه:

نیم میلیون پناهنده سوری از ترکیه به وطن خود بازگشتند

نیم میلیون پناهنده سوری از ترکیه به وطن خود بازگشتند
کد خبر : 1693276
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور ترکیه از بازگشت بیش از ۵۰۰ هزار شهروند سوری به کشور خود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که پس از تغییر دولت در سوریه، بیش از ۵۰۹ هزار  پناهنده سوری از این کشور به وطن خود بازگشته‌اند.

وی  در پلتفرم ایکس نوشت: «از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ۵۰۹هزار و ۳۸۷ سوری از ترکیه به کشور خود بازگشتند». 

وی توضیح داد که در مجموع، از سال ۲۰۱۶، بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری  ترکیه را ترک کرده و به خانه خود بازگشته‌اند.

طبق داده‌های وزارت کشور، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ شهروند سوری تحت حمایت موقت در ترکیه باقی مانده‌اند که بیشتر آنها در استانبول حضور دارند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی