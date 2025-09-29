وزیر کشور ترکیه:
نیم میلیون پناهنده سوری از ترکیه به وطن خود بازگشتند
وزیر کشور ترکیه از بازگشت بیش از ۵۰۰ هزار شهروند سوری به کشور خود خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «علی یرلیکایا» وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که پس از تغییر دولت در سوریه، بیش از ۵۰۹ هزار پناهنده سوری از این کشور به وطن خود بازگشتهاند.
وی در پلتفرم ایکس نوشت: «از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ۵۰۹هزار و ۳۸۷ سوری از ترکیه به کشور خود بازگشتند».
وی توضیح داد که در مجموع، از سال ۲۰۱۶، بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری ترکیه را ترک کرده و به خانه خود بازگشتهاند.
طبق دادههای وزارت کشور، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ شهروند سوری تحت حمایت موقت در ترکیه باقی ماندهاند که بیشتر آنها در استانبول حضور دارند.